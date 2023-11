Cheese ! On vous offre la photo Place du Marché Munster, 24 novembre 2023, Munster.

Munster,Haut-Rhin

Venez vous faire tirer le portrait sur le marché de Noël de Munster dans un beau décor montagnard !.

2023-11-24 fin : 2023-11-24 20:00:00. EUR.

Place du Marché

Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est



Come and have your picture taken at the Munster Christmas market in a beautiful mountain setting!

Venga a hacerse un retrato en el mercado navideño de Munster, en un precioso entorno de montaña

Lassen Sie sich auf dem Weihnachtsmarkt von Munster in einer schönen Bergkulisse porträtieren!

Mise à jour le 2023-10-31 par Office de tourisme de la vallée de Munster