Exposition de Georges Ratkoff sur le Marché de Noël : Un chaleureux hiver alsacien Place du Marché Munster, 24 novembre 2023, Munster.

Munster,Haut-Rhin

Georges Ratkoff s’expose au cœur du Marché de Noël. Parcourez-le et émerveillez-vous de ces images qui réchaufferont vos fêtes de fin d’année..

2023-11-24 fin : 2023-12-31 23:59:00. EUR.

Place du Marché

Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est



Georges Ratkoff exposes himself in the heart of the Christmas Market. Browse through it and marvel at these images that will warm up your holiday season.

Georges Ratkoff se exhibe en el corazón del Mercado de Navidad. Navegue por ella y maravíllese con las imágenes que calentarán sus celebraciones navideñas.

Georges Ratkoff stellt sich im Herzen des Weihnachtsmarkts aus. Durchstöbern Sie ihn und staunen Sie über diese Bilder, die Ihre Weihnachtsfeiertage erwärmen werden.

