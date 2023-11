Rencontrez Saint-Nicolas Place du Marché Munster, 24 novembre 2023, Munster.

Munster,Haut-Rhin

Venez à la rencontre du personnage traditionnel du Noël alsacien. Les enfants sages seront ravis de prendre une photo à ses côtés..

2023-11-24 fin : 2023-11-26 18:00:00. EUR.

Place du Marché

Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est



Come and meet the traditional Alsatian Christmas character. Wise children will be delighted to take a picture with him.

Ven a conocer al tradicional personaje navideño alsaciano. Los niños sabios estarán encantados de hacerse una foto con él.

Begegnen Sie der traditionellen elsässischen Weihnachtsfigur. Brave Kinder werden sich freuen, ein Foto an seiner Seite zu machen.

Mise à jour le 2023-10-31 par Office de tourisme de la vallée de Munster