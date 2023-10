Lancement de l’Automne des Chefs de la Vallée de Munster place du Marché Munster, 24 octobre 2023, Munster.

Munster,Haut-Rhin

Dégustations de bouchées concoctées par les chefs participants à base de produits locaux, cookshow en direct, marché de producteurs et artisans locaux..

2023-10-24 fin : 2023-10-24 20:00:00. EUR.

place du Marché

Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est



Tastings of bites concocted by participating chefs using local produce, live cookshow, farmers’ market and local artisans.

Degustación de bocados elaborados por los chefs participantes con productos locales, espectáculo de cocina en directo, mercado de agricultores y artesanos locales.

Verkostung von Häppchen, die von den teilnehmenden Köchen aus lokalen Produkten zusammengestellt wurden, Live-Cookshow, Markt mit lokalen Erzeugern und Handwerkern.

