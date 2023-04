Club Vosgien : Altenweiher et Rothenbachkopf Place du marché, 14 septembre 2023, Munster.

Du plus sauvage des lacs vosgiens, vous gravirez un sommet emblématique : Le Rothenbachkopf, surnommé ‘le Cervin des Vosges’ à cause de sa forme dyssymétrique..

2023-09-14 à ; fin : 2023-09-14 16:00:00. EUR.

Place du marché

Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est



From the wildest of the Vosges lakes, you will climb an emblematic summit: The Rothenbachkopf, nicknamed ‘the Matterhorn of the Vosges’ because of its dyssymetric shape.

Desde el más salvaje de los lagos de los Vosgos, ascenderá a una cumbre emblemática: el Rothenbachkopf, apodado « el Cervino de los Vosgos » por su forma disimétrica.

Vom wildesten der Vogesenseen aus besteigen Sie einen symbolträchtigen Gipfel: den Rothenbachkopf, der wegen seiner dyssymmetrischen Form auch ‘Matterhorn der Vogesen’ genannt wird.

