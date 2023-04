Club Vosgien : Le Klintzkopf place du marché, 8 août 2023, Munster.

Au cœur d’une magnifique hêtraie d’altitude – la plus haute des Vosges – le Klintzkopf (1329 m) est une zone protégée, accessible seulement du 1er juillet au 30 novembre..

2023-08-08 à ; fin : 2023-08-08 17:00:00. EUR.

place du marché

Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est



In the heart of a magnificent beech forest – the highest in the Vosges – the Klintzkopf (1329 m) is a protected area, accessible only from July 1st to November 30th.

En el corazón de un magnífico bosque de hayas altas -el más alto de los Vosgos-, el Klintzkopf (1329 m) es una zona protegida, accesible sólo del 1 de julio al 30 de noviembre.

Der Klintzkopf (1329 m) liegt inmitten eines wunderschönen Buchenwaldes – dem höchsten der Vogesen – und ist ein geschütztes Gebiet, das nur vom 1. Juli bis zum 30. November zugänglich ist.

