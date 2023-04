MARCHÉ BIO-LOCAL-EQUITABLE ET SOLIDAIRE – Vandoeuvre-Les-Nancy Place du marché municipal Vandoeuvre Vandœuvre-lès-Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

MARCHÉ BIO-LOCAL-EQUITABLE ET SOLIDAIRE – Vandoeuvre-Les-Nancy Place du marché municipal Vandoeuvre, 26 mai 2023, Vandœuvre-lès-Nancy. MARCHÉ BIO-LOCAL-EQUITABLE ET SOLIDAIRE – Vandoeuvre-Les-Nancy Vendredi 26 mai, 16h00 Place du marché municipal Vandoeuvre Entrée libre 26 mai 2023 de 16h à 19h30

Place du marché municipal de Vandoeuvre. Vente de produits et rencontre avec les artisans, commerçants et producteurs de produits bio-

Locaux-équitables.

Expositions et stands d’information sur le Commerce Equitable, le partage de la terre, le

Bio et les circuits locaux.

Animation musicale et Basket étrange… Place du marché municipal Vandoeuvre Av. du Charmois, 54500 Vandœuvre-lès-Nancy Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Charmois Meurthe-et-Moselle Grand Est Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

