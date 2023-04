Marché de Montmerle-sur-Saône Place du marché, 1 janvier 2023, Montmerle-sur-Saône.

Venez à la rencontre des producteurs locaux. laissez-vous conseiller et choisissez les meilleurs produits de la région..

2023-01-01 à 08:00:00 ; fin : 2023-12-31 12:00:00. .

Place du marché Quais de Saône (d’avril à septembre)

Montmerle-sur-Saône 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes



Come to the meeting of the local producers. Be allowed advise and choose the best products of the region.

Venga a conocer a los productores locales, déjese aconsejar y elija los mejores productos de la región.

Lernen Sie die lokalen Produzenten kennen. Lassen Sie sich beraten und wählen Sie die besten Produkte der Region aus.

