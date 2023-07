La Guinguette à Robert à Mondoubleau Place du Marché Mondoubleau Catégories d’Évènement: Loir-et-Cher

Mondoubleau La Guinguette à Robert à Mondoubleau Place du Marché Mondoubleau, 22 juillet 2023, Mondoubleau. Mondoubleau,Loir-et-Cher Soirée guinguette avec concerts..

Samedi 2023-07-22 17:00:00 fin : 2023-07-22 23:59:00. EUR.

Place du Marché

Mondoubleau 41170 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



Guinguette evening with live music. Noche de guinguette con música en directo. Guinguette-Abend mit Konzerten. Mise à jour le 2023-07-06 par OT Collines du Perche Détails Catégories d’Évènement: Loir-et-Cher, Mondoubleau Autres Lieu Place du Marché Adresse Place du Marché Ville Mondoubleau Departement Loir-et-Cher Lieu Ville Place du Marché Mondoubleau

Place du Marché Mondoubleau Loir-et-Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mondoubleau/