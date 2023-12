Marché percheron de Mondoubleau Place du marché Mondoubleau, 1 janvier 2024, Mondoubleau.

Mondoubleau Loir-et-Cher

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-01-01 09:00:00

fin : 2024-12-31 12:30:00

Les producteurs vous attendent au marché de Mondoubleau !.

Marché percheron de Mondoubleau. Marché de producteurs. Vous pourrez y rencontrer : la Ferme des Erusées (produits laitiers, yaourts et beurre), EARL du Petit Perche et Ferme de Breviande (fromage de chèvre), poissonnier Batteux, K. Saadi et J. Desiles(fruits et légumes), les Délices de la Vallée (miel), GAEC de la Grenne (volailles et œufs), ATLAS (cuisine orientale), le petit Fumoir (viande fumée, plats cuisinés), C. COURET (pain artisanal), A. Hervet (charcuterie artisanale), les plaisirs de Saison (confiture artisanale), la Safranière (confiture et cosmétique: savon), EARL Les Huitres Melambre (fruits de mer), Brasserie La Bout’ (bière artisanale). Mais aussi : Terre Feu et Matière (poterie et céramique), les Tourneries Erwann (tourneur sur bois, poterie).

Place du marché

Mondoubleau 41170 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



