Marché hebdomadaire Place du Marché, 1 janvier 2023, Miribel. Marché hebdomadaire, le jeudi matin place du marché à Miribel.

Fruits et légumes, poisson, viande/ charcuterie/traiteur, fromages, épicerie italienne, traiteur asiatique, rôtisserie, pains, vêtements, fleurs..

2023-01-01 à 08:00:00 ; fin : 2023-12-31 12:00:00. .

Miribel 01700 Ain Auvergne-Rhône-Alpes



Weekly market, Thursday morning at the market place in Miribel.

Fruits and vegetables, fish, meat/cured meat/catering, cheeses, Italian grocery, Asian catering, breads, clothes, flowers. Mercado semanal los jueves por la mañana en la plaza del mercado de Miribel.

Fruta y verdura, pescado, carne/carne curada/catering, quesos, alimentación italiana, catering asiático, pan, ropa, flores. Wochenmarkt, Donnerstagmorgen auf dem Place du Marché in Miribel.

Obst und Gemüse, Fisch, Fleisch-/Wurstwaren/Feinkost, Käse, italienischer Lebensmittelladen, asiatischer Feinkostladen, Rotisserie, Brot, Kleidung, Blumen. Mise à jour le 2022-04-21 par Dombes Côtière Tourisme

