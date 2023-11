MARCHÉ DE NOËL – MESLAY-DU-MAINE Place du Marché Meslay-du-Maine, 25 novembre 2023, Meslay-du-Maine.

Meslay-du-Maine,Mayenne

L’APE des écoles publiques organise un marché de noel le 25 et 26 novembre 2023 à Meslay-du-Maine !.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 22:00:00. .

Place du Marché

Meslay-du-Maine 53170 Mayenne Pays de la Loire



The APE des écoles publiques is organizing a Christmas market on November 25 and 26, 2023 in Meslay-du-Maine!

La APE des écoles publiques organiza un mercado navideño los días 25 y 26 de noviembre de 2023 en Meslay-du-Maine

Die EV der öffentlichen Schulen organisiert am 25. und 26. November 2023 einen Weihnachtsmarkt in Meslay-du-Maine!

Mise à jour le 2023-11-09 par eSPRIT Pays de la Loire