Halloween, la randonnée de l’horreur ! Place du Marché Méry-ès-Bois, 31 octobre 2023, Méry-ès-Bois.

Méry-ès-Bois,Cher

Ensemble, Association laïque et solidaire de Mérié vous propose une déambulation dans le village !.

2023-10-31 fin : 2023-10-31 . EUR.

Place du Marché

Méry-ès-Bois 18380 Cher Centre-Val de Loire



Ensemble, Mérié’s lay association, invites you to take a stroll through the village!

Ensemble, la asociación de laicos de Mérié, le invita a dar un paseo por el pueblo

Ensemble, Association laïque et solidaire de Mérié schlägt Ihnen eine Wanderung durch das Dorf vor!

Mise à jour le 2023-10-26 par OT SAULDRE ET SOLOGNE