Cet évènement est passé Marché Place du Marché Mérinchal Catégories d’Évènement: Creuse

Mérinchal Marché Place du Marché Mérinchal, 13 septembre 2023, Mérinchal. Mérinchal Creuse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-09-13 08:00:00

fin : 2023-09-13 Tous les mercredis matins de 8h00 à 12h00 sur la Place du Marché de Mérinchal.

Toute l’année!.

Tous les mercredis matins de 8h00 à 12h00 sur la Place du Marché de Mérinchal.

Toute l’année!

Tous les mercredis matins de 8h00 à 12h00 sur la Place du Marché de Mérinchal.

Toute l’année! .

Place du Marché

Mérinchal 23420 Creuse Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-09-14 par Creuse Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Creuse, Mérinchal Autres Code postal 23420 Lieu Place du Marché Adresse Place du Marché Ville Mérinchal Departement Creuse Lieu Ville Place du Marché Mérinchal Latitude 45.9272222 Longitude 2.49333333 latitude longitude 45.9272222;2.49333333

Place du Marché Mérinchal Creuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/merinchal/