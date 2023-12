Chasse au trésor de Noël Place du Marché Marmande, 30 décembre 2023, Marmande.

Marmande Lot-et-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-30 15:00:00

fin : 2023-12-30 18:00:00

La chasse au trésor de Noël avec le Musée des Mystères – Un jeu de piste inédit : Qui est le lutin farceur ? – Une dizaine d’énigmes à résoudre en famille en se promenant dans le centre ville !.

La chasse au trésor de Noël avec le Musée des Mystères :

6 dates en partenariat avec la Ville de Marmande, les 17/12, 23/12, 28/12, 30/12, 3/01 et 05/01 de 15h à 18h.

– Un jeu de piste inédit : Qui est le lutin farceur ?

– Une dizaine d’énigmes à résoudre en famille en se promenant dans le centre ville !

Point de départ à la Place du Marché.

Sans réservation et gratuit.

– Pensez à prendre un crayon et de quoi écrire, cela peut servir !

Place du Marché

Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



