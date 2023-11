Marché de Noël Place du Marché Marmande, 9 décembre 2023, Marmande.

Marmande,Lot-et-Garonne

Marché de Noël ouvert tous les jours (hors lundi 25 décembre) les artisans seront ravis de vous accueillir sur leurs stands..

2023-12-09 fin : 2023-12-23 19:30:00. EUR.

Place du Marché

Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Christmas market open every day (except Monday December 25). Craftsmen will be delighted to welcome you to their stands.

El mercado de Navidad abre todos los días (excepto el lunes 25 de diciembre), y los artesanos estarán encantados de recibirle en sus puestos.

Weihnachtsmarkt täglich geöffnet (außer Montag, dem 25. Dezember). Die Kunsthandwerker freuen sich, Sie an ihren Ständen begrüßen zu dürfen.

Mise à jour le 2023-11-22 par OT Val de Garonne