Marché à Magnac-Laval Place du marché Magnac-Laval, 21 septembre 2023, Magnac-Laval.

Magnac-Laval,Haute-Vienne

Les jours de marché à Magnac-Laval sont les jeudis et les dimanches matin sur la Place du Marché.

2023-09-21 fin : 2023-09-21 12:00:00. .

Place du marché

Magnac-Laval 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Market days in Magnac-Laval are Thursdays and Sunday mornings on the Place du Marché

Los días de mercado en Magnac-Laval son los jueves y domingos por la mañana en la Place du Marché

Markttage in Magnac-Laval sind donnerstags und sonntags morgens auf dem Marktplatz

