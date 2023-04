Vide grenier Place du Marché Lormont Catégories d’Évènement: Gironde

Vide grenier Place du Marché, 7 mai 2023, Lormont. Vide grenier Dimanche 7 mai, 09h00 Place du Marché 10€ les 3M Animations pour enfants, petite restauration sont proposées sur place.

Permanence inscription pour les exposants les 22, 29 avril, 6 mai de 15h à 19h au 3 rue Louis Mondaut Place du Marché Place François Mitterrand 33150 Cenon Lormont 33310 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0764426596 »}, {« type »: « email », « value »: « ellesopluriel2@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-07T09:00:00+02:00 – 2023-05-07T17:00:00+02:00

