Marché artisanal de Noël Place du Marché, 3 décembre 2022, Lormont. Marché artisanal de Noël 3 et 4 décembre Place du Marché Artisans et commerçants vous proposent des idées originales de cadeaux pour vos fêtes de fin d’année ! Place du Marché Place François Mitterrand 33150 Cenon Lormont 33310 Gironde Nouvelle-Aquitaine Près d’une vingtaine d’artisans et commerçants seront présents sur la place François Mitterrand pour ce premier marché artisanal de Noël !

Articles textiles homme, femme et enfants, décoration de noël, accessoires, bijoux en végétaux, livres, coffrets cadeaux, bières artisanales, bijoux, articles au crochet, articles en bois flotté, créations en fleurs séchées, bougies, gravures… des idées cadeaux originales en vue des fêtes de fin d’année !

