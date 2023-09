Marché mensuel – Janvier 2024 Place du Marché L’Herbergement Catégories d’Évènement: L'Herbergement

Vendée Marché mensuel – Janvier 2024 Place du Marché L’Herbergement, 3 janvier 2024, L'Herbergement. Marché mensuel – Janvier 2024 Mercredi 3 janvier 2024, 09h00 Place du Marché Chaque 1er mercredi du mois, venez découvrir le marché de L’Herbergement.

C’est un marché de qualité, convivial et diversifié avec une cinquantaine d’exposants : primeurs (fruits et légumes), poissonnerie, rôtisserie, œufs, fromages, miel, volailles vivantes, plants de légumes, mais aussi vêtements, lingerie, chaussures, maroquinerie, linge de maison, outillage, affuteur, horlogerie, produits d’entretien, vaisselle, jeux, quincaillerie, bazar… Place du Marché Place du marché 85260 L’herbergement L’Herbergement 85260 Gare de L’Herbergement-Les Br. Vendée Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-03T09:00:00+01:00 – 2024-01-03T12:30:00+01:00

2024-01-03T09:00:00+01:00 – 2024-01-03T12:30:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: L'Herbergement, Vendée Autres Lieu Place du Marché Adresse Place du marché 85260 L'herbergement Ville L'Herbergement Departement Vendée Lieu Ville Place du Marché L'Herbergement latitude longitude 46.908602;-1.379161

Place du Marché L'Herbergement Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/l'herbergement/