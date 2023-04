Cérémonie cantonale de célébration du 8 mai Place du Marché L'Herbergement Catégories d’évènement: L'Herbergement

Vendée

Cérémonie cantonale de célébration du 8 mai Place du Marché, 8 mai 2023, L'Herbergement. Cérémonie cantonale de célébration du 8 mai Lundi 8 mai, 09h00 Place du Marché L’UNC et la Mairie de L’Herbergement invitent toute la population à la cérémonie cantonale de célébration du 8 mai.

9h : RDV devant la salle Her’ de Sports puis cérémonie religieuse,

10h30 : rassemblement devant la mairie puis allocutions devant le monument aux morts suivi d’un vin d’honneur, offert par la municipalité, Salle de la Clairière.

A cette occasion, les élus du Conseil Municipal Enfants et les élèves de CM1 et CM2 chanteront la Marseillaise.

Un temps important pour rassembler autour de la mémoire et de la recherche de la paix. Place du Marché Place du marché 85260 L’herbergement L’Herbergement 85260 Gare de L’Herbergement-Les Br. Vendée Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-08T09:00:00+02:00 – 2023-05-08T12:30:00+02:00

2023-05-08T09:00:00+02:00 – 2023-05-08T12:30:00+02:00 UNC mairie de L’Herbergement

Détails Catégories d’évènement: L'Herbergement, Vendée Autres Lieu Place du Marché Adresse Place du marché 85260 L'herbergement Ville L'Herbergement Departement Vendée Lieu Ville Place du Marché L'Herbergement

Place du Marché L'Herbergement Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/l'herbergement/

Cérémonie cantonale de célébration du 8 mai Place du Marché 2023-05-08 was last modified: by Cérémonie cantonale de célébration du 8 mai Place du Marché Place du Marché 8 mai 2023 L'Herbergement Place du Marché L'Herbergement

L'Herbergement Vendée