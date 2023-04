Marché de Lamure-sur-Azergues PLACE DU MARCHE, 1 janvier 2023, Lamure-sur-Azergues.

Chaque samedi de 9h à 10h, ce marché de producteurs locaux accueille de 10 à 20 commerçants ambulants (alimentaires, vestimentaires, accessoires…)..

2023-01-01 à ; fin : 2023-12-31 . .

PLACE DU MARCHE

Lamure-sur-Azergues 69870 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes



Every Saturday from 9am to 10am, this market of local producers welcomes 10 to 20 itinerant traders (food, clothing, accessories…).

Todos los sábados, de 9 a 10 de la mañana, este mercado de productores locales acoge de 10 a 20 comerciantes ambulantes (alimentación, ropa, accesorios…).

Jeden Samstag von 9 bis 10 Uhr finden auf diesem Markt für lokale Produzenten 10 bis 20 ambulante Händler statt (Lebensmittel, Kleidung, Accessoires…).

