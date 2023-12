MATINÉE MUSICALE LOU ET JUJU place du Marché La Turballe Catégories d’Évènement: La turballe

Loire-Atlantique MATINÉE MUSICALE LOU ET JUJU place du Marché La Turballe, 30 décembre 2023, La Turballe. La Turballe Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-30 11:00:00

fin : 2023-12-30 . Venez découvrir de douces mélodies acoustiques guitares et voix interprétées par Lou et Juju, deux amies originaires de Loire -Atlantique qui chantent depuis leur plus jeune âge.

Des chansons françaises aux balades en passant par des airs folks d’outre-manche voire outre- atlantique, c’est un répertoire varié et inter generationnel qui vous attend ! .

place du Marché

La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Mise à jour le 2023-12-26 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: La turballe, Loire-Atlantique Autres Code postal 44420 Lieu place du Marché Adresse place du Marché Ville La Turballe Departement Loire-Atlantique Lieu Ville place du Marché La Turballe Latitude 47.34963 Longitude -2.51305 latitude longitude 47.34963;-2.51305

place du Marché La Turballe Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-turballe/