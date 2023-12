ATELIER MODELAGE ENFANTS Place du Marché La Turballe Catégories d’Évènement: La turballe

Loire-Atlantique ATELIER MODELAGE ENFANTS Place du Marché La Turballe, 30 décembre 2023, La Turballe. La Turballe Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-30 15:30:00

fin : 2023-12-30 17:30:00 . Crée ton animal préféré en argile ! Cécile propose deux ateliers à la rencontre de la terre et du monde animal

Atelier de deux heures pour enfants à partir de 6 ans

Pour plus d’info : www.empreintecreatrice.fr

Réservations 06 15 34 82 91 .

Place du Marché

La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Mise à jour le 2023-12-26 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: La turballe, Loire-Atlantique Autres Code postal 44420 Lieu Place du Marché Adresse Place du Marché Ville La Turballe Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Place du Marché La Turballe Latitude 47.34963 Longitude -2.51305 latitude longitude 47.34963;-2.51305

Place du Marché La Turballe Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-turballe/