fin : 2023-12-20 12:00:00 . Le temps est venu de distribuer les cadeaux ! Les lutins de la Ville de La Turballe vous remettront au hasard un présent. N’hésitez pas à continuer la chaine des échanges si le cadeau ne vous convient pas. Il y a toujours un cousin, une amie, un grand-parent a qui cela fera plaisir ! D’ailleurs les lutins ont caché un ticket d’or dans un cadeau : 150 € de bon d’achat à valoir dans votre magasin Super U de La Turballe. .

Place du marché

La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire

