JEU « HORS » PISTE DE NOËL Place du Marché La Turballe, 26 décembre 2023, La Turballe.

La Turballe Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-26

fin : 2023-12-26

La Ville de La Turballe et le Comité des Fêtes Trescalan-La Turballe, vous invitent à LA fête du jeu pour tous ceux qui aiment s’amuser en famille ou entre amis !

Structures gonflables, jeux de société, rétro gaming, jeux en bois, twister géant, etc. Il y en aura pour tous les âges et tous les goûts.

Restauration sur place

Place du Marché

La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire



