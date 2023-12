LA PARENTHESE DE NOEL A LA COURONNE Place du marché, La couronne Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

LA PARENTHESE DE NOEL A LA COURONNE

22 et 23 décembre

Place du marché, La couronne

entrée libre

LA PARENTHESE DE NOEL A LA COURONNE avec le Comté des fêtes de la couronne, les commerçants partenaires et l'association HM2P

Vendredi 22/12 place du marché de 16h30 à19h :vin et chocolat chaud, goûter, stand de maquillage gratuit , vente de lampions pour la balade et dégustation de la soupe de Noël

Samedi 23/12 de 15h à 18h place du marché : vin et chocolat chaud, goûter, standde maquillage gratuit et à 16h arrivée du Père Noël avec Mickey & Minnie

Place du marché, La couronne
avenue de la gare, 13500 martigues
Martigues
13500 Bouches-du-Rhône
Provence-Alpes-Côte d'Azur

comitedesfetesdelacouronne13@gmail.com

2023-12-22T16:30:00+01:00 – 2023-12-22T19:00:00+01:00

