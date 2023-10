LA FÊTE DES SORCIERES Place du marché, La couronne Martigues, 31 octobre 2023, Martigues.

LA FÊTE DES SORCIERES Mardi 31 octobre, 15h00 Place du marché, La couronne Accès libre

Le 31 octobre 2023 – place du marché et rue commerçante de la Couronne. de 15h à 19h- “la fête des sorcières”

Grande première pour le village le Comité des fêtes de La Couronne est ravi de proposer ce nouveau rendez-vous, avec le soutien des commerçants de La Couronne et de la ville de Martigues.

Tout un programme:

-du 16 au 31 octobre au matin, vous êtes invités à voter pour votre vitrine préférée. Les bulletins de vote sont disponibles chez vos commerçants participants et une urne sera positionnée rue olivier Griscelli. Le résultat du concours sera donné le 31 octobre lors de la fête à 17h.

-Durant cette période vos commerçants partenaires auront plaisir à distribuer lors de votre visite en boutique des bons pour une barbe à papa offerte lors de la fête et dans la limite du stock disponible.

– Le 31 octobre à partir de 15h et jusqu’à 19h, sur la place du marché et dans la rue commerçante:

10 jeux géants offerts par la ville de Martigues seront là pour amuser petits et grands;

un stand de maquillage sera proposé par l’institut L’instant précieux et des mamans du village;

le Comité des fête tiendra sa buvette et les bénévoles proposeront leurs gourmandises;

Les commerçants proposent au travers de leurs vitrines “la chasse aux sorcières ». Le plan est à récupérer sur la place du marché auprès du Comité des fêtes. Les enfants recevront des bonbons offerts par les commerçants dans la limite des stocks;

16h défilé costumé sur la place avec en ouverture un spectacle offert par l’association SLC Martigues GR;

18h30 dégustation de la soupe à la citrouille offerte par le restaurant l’Aurore.

19h fin de l’événement

Place du marché, La couronne avenue de la gare, 13500 martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « comitedesfetesdelacouronne13@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-31T15:00:00+01:00 – 2023-10-31T19:00:00+01:00

2023-10-31T15:00:00+01:00 – 2023-10-31T19:00:00+01:00

animations halloween