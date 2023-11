Marché de la Saint Nicolas Place du Marché Hochfelden Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

HOCHFELDEN Marché de la Saint Nicolas Place du Marché Hochfelden, 2 décembre 2023, Hochfelden. Hochfelden,Bas-Rhin Marché de la Saint Nicolas, place du marché à Hochfelden à partir de 15h00..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 21:00:00. 0 EUR.

Place du Marché

Hochfelden 67270 Bas-Rhin Grand Est



St. Nicholas market, market place in Hochfelden from 3pm. Mercado de San Nicolás, Place du Marché en Hochfelden a partir de las 15 horas. Nikolausmarkt, Marktplatz in Hochfelden ab 15.00 Uhr.

