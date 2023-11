Le chalet du Père Noël Place du Marché Guéret, 15 décembre 2023, Guéret.

Guéret,Creuse

Le Père Noël accueillera les enfants et offrira un fruit et une friandise.

Un photographe prendra un cliché pour garder un souvenir de ce moment magique.

Il sera envoyé aux parents par courriel avant Noël.

Le dépôt de message de dernière minute sera possible dans la boîte aux lettres du chalet..

2023-12-15 fin : 2023-12-15 17:00:00. .

Place du Marché

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Santa Claus will welcome the children and offer a piece of fruit and a sweet.

A photographer will take a photo to keep a souvenir of this magical moment.

It will be e-mailed to parents before Christmas.

Last-minute messages can be left in the chalet mailbox.

Papá Noel dará la bienvenida a los niños y les ofrecerá una pieza de fruta y un dulce.

Un fotógrafo tomará una foto para guardar un recuerdo de este momento mágico.

Se enviará a los padres por correo electrónico antes de Navidad.

Se pueden dejar mensajes de última hora en el buzón del chalet.

Der Weihnachtsmann wird die Kinder begrüßen und ihnen ein Stück Obst und eine Süßigkeit schenken.

Ein Fotograf wird einen Schnappschuss machen, um eine Erinnerung an diesen magischen Moment festzuhalten.

Dieser wird den Eltern vor Weihnachten per E-Mail zugeschickt.

Die Hinterlegung von Last-Minute-Nachrichten wird im Briefkasten der Hütte möglich sein.

Mise à jour le 2023-11-23 par OT Grand Guéret