Conférence Pierre CAYOL Place du Marché, 26 mars 2023, Graveson Graveson.

Conférence Pierre CAYOL

Espace Culturel de Graveson Place du Marché Graveson Bouches-du-Rhône Place du Marché Espace Culturel de Graveson

2023-03-26 – 2023-03-26

Place du Marché Espace Culturel de Graveson

Graveson

Bouches-du-Rhône

Graveson .

C O N F É R E N C E

Entre Peinture et Poésie

DIMANCHE 26 MARS 2023

à 14h30

à l’Espace Culturel de Graveson

en présence de l’artiste Pierre Cayol

et du poète Joseph Pacini

Réservations au Musée Chabaud

C O N F É R E N C E

Entre Peinture et Poésie

musee.chabaud@ville-graveson.fr +33 4 90 90 53 02 https://www.museechabaud.com/musee

Place du Marché Espace Culturel de Graveson Graveson

dernière mise à jour : 2023-03-09 par