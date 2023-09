Marché de producteurs Place du Marché Grainville-la-Teinturière, 7 octobre 2023, Grainville-la-Teinturière.

Grainville-la-Teinturière,Seine-Maritime

RDV de 9h à 13h pour retrouver les producteurs régionaux sous les halles, place du marché..

2023-10-07 09:00:00 fin : 2023-10-07 13:00:00. .

Place du Marché

Grainville-la-Teinturière 76450 Seine-Maritime Normandie



RDV from 9 am to 1 pm to meet the regional producers under the market place.

Punto de encuentro de 9.00 a 13.00 horas para conocer a los productores regionales en el marco del mercado.

RDV von 9 bis 13 Uhr, um die regionalen Erzeuger in den Markthallen auf dem Marktplatz zu treffen.

Mise à jour le 2023-09-11 par Normandie Tourisme / Attitude Manche