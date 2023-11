Marché de Noël Place du marché Génissieux Catégories d’Évènement: Drôme

Génissieux Marché de Noël Place du marché Génissieux, 15 décembre 2023, Génissieux. Génissieux,Drôme Nombreux exposants, magicien, buvette

Chorale des enfants à 17h30.

2023-12-15 16:30:00 fin : 2023-12-15 21:30:00. .

Place du marché

Génissieux 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Numerous exhibitors, magician, refreshment bar

Children’s choir at 5:30pm Numerosos expositores, mago, bar de refrescos

Coro infantil a las 17.30 horas Zahlreiche Aussteller, Zauberer, Getränkestand

Kinderchor um 17:30 Uhr Mise à jour le 2023-10-31 par Valence Romans Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Génissieux Autres Lieu Place du marché Adresse Place du marché Ville Génissieux Departement Drôme Lieu Ville Place du marché Génissieux latitude longitude 45.080937;5.085253

Place du marché Génissieux Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/genissieux/