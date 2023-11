MARCHE AUX LAMPIONS Place du marché Falck, 10 novembre 2023, Falck.

Falck,Moselle

Marche aux lampions et restauration (soupe de potiron/galette de pomme de terre). Organisée par l’Amicale du Personnel et des Élus de Falck. Repas sur réservation 8€/personne (soupe+galette) 2€ le lampion.. Tout public

Vendredi 2023-11-10 19:00:00 fin : 2023-11-10 22:00:00. 8 EUR.

Place du marché

Falck 57550 Moselle Grand Est



Lantern walk and catering (pumpkin soup/potato cake). Organized by the Amicale du Personnel et des Élus de Falck. Meal on reservation 8? per person (soup + potato cake) 2? per lantern.

Paseo de los farolillos y catering (sopa de calabaza/tarta de patata). Organizado por la Amicale du Personnel et des Élus de Falck. Comida previa reserva 8€ por persona (sopa + tarta de patata) 2€ por farolillo.

Laternenmarsch und Verpflegung (Kürbissuppe/Kartoffelpuffer). Organisiert von der Amicale du Personnel et des Élus de Falck (Freundeskreis des Personals und der Abgeordneten von Falck). Essen auf Vorbestellung 8 Personen (Suppe+Kartoffelkuchen) 2 Lampions.

Mise à jour le 2023-10-25 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE