Marché de Noël Place du Marché Entrains-sur-Nohain, 16 décembre 2023, Entrains-sur-Nohain.

Entrains-sur-Nohain Nièvre

Début : 2023-12-16 10:00:00

fin : 2023-12-16 19:00:00

Venez vivre un moment festif dans la joie et la bonne humeur au marché de Noël d’Entrains-sur-Nohain.

Au programme : concours de pulls et chaussettes moches de Noël à 11h30, lecture de conte de Noël à l’église St Sulpice à 14h30 suivie de l’arrivée du Père Noël à 15h30

Nombreuses animations telles qu’une promenade en calèche tirée par des ânes, vente de bûche géante et tombola…

Exposants et food trucks présents.

En vente : tartiflette, vin chaud et chocolat

Place du Marché

Entrains-sur-Nohain 58410 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté



