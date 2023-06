Spectacle circassien » C’est idiot mais ça colle à la peau » YOHAN DURAND Place du Marché Donnemarie-Dontilly, 1 juillet 2023, Donnemarie-Dontilly.

Spectacle circassien » C’est idiot mais ça colle à la peau » YOHAN DURAND Samedi 1 juillet, 16h00 Place du Marché

Découverte de l’art du diabolo. Plus qu’un spectacle, c’est un voyage. Intemporel et universel, C’est idiot mais ça colle à la peau nous emmène aux frontières des arts mais aussi aux frontières de nos vies, sur fond de cirque contemporain, entre jonglerie, danse et théâtre de rue.

Renseignements et programme complet : https://emmenezmoi.fr/fr/fiche-evenement/emmenez-moi-donnemarie-dontilly

Place du Marché Place du Marché 77520 Donnemarie-Dontilly Donnemarie-Dontilly 77520 Donnemarie-en-Montois Seine-et-Marne Île-de-France [{« link »: « https://emmenezmoi.fr/fr/fiche-evenement/emmenez-moi-donnemarie-dontilly »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T16:00:00+02:00 – 2023-07-01T16:45:00+02:00

2023-07-01T16:00:00+02:00 – 2023-07-01T16:45:00+02:00

©Joanny Vitta