MARCHÉ DE NOËL Place du Marché Dieuze, 2 décembre 2023, Dieuze.

Le Marché de Noël de Dieuze, aura lieu samedi 3 et dimanche 4 décembre.

Réservez déjà votre week-end pour vous rendre au Village de Noël afin de profiter des animations et découvrir les nombreux exposants, artisans et producteurs locaux !

Programme de samedi : Parade de Noël à 16h30 – Feu d’artifice à 18h30. Restauration, animation, nombreux exposants, artisans et producteurs locaux.

Programme de dimanche : Spectacle de feu durant la journée. Restauration, animation, nombreux exposants, artisans et producteurs locaux.. Tout public

Dimanche 2023-12-02 10:00:00 fin : 2023-12-02 18:00:00. 0 EUR.

Dieuze 57260 Moselle Grand Est



The Dieuze Christmas Market takes place on Saturday December 3 and Sunday December 4.

Book your weekend now to visit the Christmas Village, enjoy the entertainment and discover the many exhibitors, craftsmen and local producers!

Saturday program: Christmas Parade at 4.30pm – Fireworks at 6.30pm. Catering, entertainment, numerous exhibitors, craftsmen and local producers.

Sunday program: Fireworks show during the day. Catering, entertainment, numerous exhibitors, local craftsmen and producers.

El Mercado de Navidad de Dieuze se celebra el sábado 3 y el domingo 4 de diciembre.

Reserve su fin de semana para venir al pueblo navideño, disfrutar de las animaciones y descubrir los numerosos expositores, artesanos y productores locales

Programa del sábado: Desfile de Navidad a las 16.30 h – Fuegos artificiales a las 18.30 h. Restauración, animaciones, numerosos expositores, artesanos y productores locales.

Programa del domingo: Espectáculo de fuegos artificiales durante el día. Restauración, animaciones, numerosos expositores, artesanos y productores locales.

Der Weihnachtsmarkt in Dieuze, findet am Samstag, den 3. und Sonntag, den 4. Dezember statt.

Reservieren Sie sich schon jetzt Ihr Wochenende, um ins Weihnachtsdorf zu kommen, um von den Animationen zu profitieren und die zahlreichen Aussteller, Kunsthandwerker und lokalen Produzenten zu entdecken!

Programm am Samstag: Weihnachtsparade um 16.30 Uhr – Feuerwerk um 18.30 Uhr. Essen und Trinken, Unterhaltung, zahlreiche Aussteller, Kunsthandwerker und lokale Produzenten.

Programm am Sonntag: Feuershow während des Tages. Verpflegung, Unterhaltung, zahlreiche Aussteller, Handwerker und lokale Produzenten.

