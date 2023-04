26ème marché aux fleurs Place du marché de Montbrun Lauragais Montbrun-Lauragais Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

26ème marché aux fleurs Place du marché de Montbrun Lauragais, 14 avril 2023, Montbrun-Lauragais. 26ème marché aux fleurs Vendredi 14 avril, 08h00 Place du marché de Montbrun Lauragais Entrée libre Nombreux exposants pépiniéristes, horticulteurs, artisanat,

Plantes annuelles, vivaces, rares, Plants de légumes et aromatiques

Visite du moulin à vent de 15h à 18h

Visite de l’église ouverte exceptionnellement.

Bibliothèque, exposition.

Jeux pour les enfants. Atelier de dessin.

Possibilité de se restaurer sur place, buvette.

2023-04-14T08:00:00+02:00 – 2023-04-14T19:00:00+02:00

2023-04-14T08:00:00+02:00 – 2023-04-14T19:00:00+02:00 plantes fleurts 26ème marché aux fleurs

