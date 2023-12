EXPOSITION – LA VITRINE ÉPHÉMÈRE Place du marché de la Chèvre Metz, 1 décembre 2023, Metz.

Metz,Moselle

Venez découvrir les nouveaux artistes qui nous ont rejoint et trouvez des idées cadeaux dans notre espace « Galerie de Noël », avec une sélection d’œuvres à moins de 100 euros.

Vernissage le vendredi 1er décembre à partir de 18h, ouvert à tous!. Tout public

Vendredi 2023-12-01 14:00:00 fin : 2023-12-03 19:00:00. 0 EUR.

Place du marché de la Chèvre

Metz 57000 Moselle Grand Est



Come and discover the new artists who have joined us, and find gift ideas in our « Christmas Gallery » area, with a selection of works under 100 euros.

Opening on Friday, December 1 from 6pm, open to all!

Venga a descubrir a los nuevos artistas que se han unido a nosotros y encuentre algunas ideas para regalar en nuestro espacio « Galería de Navidad », con una selección de obras por menos de 100 euros.

Inauguración el viernes 1 de diciembre a partir de las 18:00, ¡abierta a todos!

Entdecken Sie die neuen Künstler, die zu uns gestoßen sind, und finden Sie Geschenkideen in unserem Bereich « Weihnachtsgalerie » mit einer Auswahl an Werken unter 100 Euro.

Vernissage am Freitag, den 1. Dezember, ab 18 Uhr, für alle geöffnet!

Mise à jour le 2023-11-28 par AGENCE INSPIRE METZ