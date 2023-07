Cet évènement est passé Bal Folk à Darbres avec la Chouette Velue Place du marché, Darbres (07) Bal Folk à Darbres avec la Chouette Velue Place du marché, Darbres (07), 17 juillet 2023, . Bal Folk à Darbres avec la Chouette Velue Lundi 17 juillet, 20h00 Place du marché, Darbres (07) Gratuit Marché de producteurs et artisans locaux dès 17h30 avec Buvette tenue par l’asso CLEDE petite restauration sur place Bal Folk avec la CHouette Velue dès 20h venez danser mazurka, valses, rondeau, scotish, bourrée et passez un bon moment au village ! source : événement Bal Folk à Darbres avec la Chouette Velue publié sur AgendaTrad Place du marché, Darbres (07) 225, Rue des Anciens Metiers

Place du marché, 07170 Darbres, France

2023-07-17T20:00:00+02:00 – 2023-07-18T00:00:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2023-07-17T20:00:00+02:00 – 2023-07-18T00:00:00+02:00

