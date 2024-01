Chasse aux trésors de Noël : Chaussette de Jeannala Place du Marché Dambach-la-Ville, samedi 25 novembre 2023.

Dambach-la-Ville Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-11-25 00:00:00

fin : 2024-01-06 23:59:00

Visite de ville avec des énigmes

Naviguez dans les rues de Dambach-la-Ville à la recherche d’un trésor ! Dans la ville parée de décorations de Noël, votre quête d’indices vous en apprendra plus sur la petite cité médiévale et ses personnages célèbres. Les ruelles de Dambach-la-Ville n’auront plus de secret pour vous ! Après la chasse, munissez vous de votre solution et retirez votre récompense auprès de l’Office de Tourisme de Dambach-la-Ville durant les horaires d’ouverture.

0 EUR.

Place du Marché

Dambach-la-Ville 67650 Bas-Rhin Grand Est



Mise à jour le 2024-01-03 par Office de tourisme du pays de Barr