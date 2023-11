74ème Foire aux dindes Place du marché couvert Jaligny-sur-Besbre, 13 décembre 2023, Jaligny-sur-Besbre.

Jaligny-sur-Besbre,Allier

74ème foire aux dindes : marché primé aux volailles, randonnées, repas dansant, tombola et diverses animations !.

2023-12-13 09:30:00 fin : 2023-12-13 . .

Place du marché couvert

Jaligny-sur-Besbre 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



74th turkey fair: award-winning poultry market, hikes, dinner-dance, tombola and lots of entertainment!

74ª feria del pavo: mercado avícola galardonado, paseos, cena y baile, tómbola y ¡mucha diversión!

74. Truthahnmesse: preisgekrönter Geflügelmarkt, Wanderungen, Tanzessen, Tombola und verschiedene Animationen!

