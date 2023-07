Terrasses musicales avec Cocktail Passion Place du Marché Courseulles-sur-Mer, 29 juillet 2023, Courseulles-sur-Mer.

Courseulles-sur-Mer,Calvados

Les samedis soirs d’été, la Ville de Courseulles-sur-Mer organise des concerts gratuits et ouverts à tous, Place du Marché.

Samedi 29 juillet à 21h15 : le groupe Cocktail Passion (années 80 et variétés).

Restauration sur place possible..

2023-07-29 21:15:00 fin : 2023-07-29 . .

Place du Marché

Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie



On Saturday evenings in summer, the town of Courseulles-sur-Mer organizes free concerts open to all at Place du Marché.

Saturday July 29 at 9:15pm: Cocktail Passion (80s and variety).

Catering available on site.

Los sábados de verano por la noche, la ciudad de Courseulles-sur-Mer organiza conciertos gratuitos y abiertos a todos en la Place du Marché.

Sábado 29 de julio a las 21.15 h: el grupo Cocktail Passion (años 80 y variedades).

Catering disponible in situ.

An Samstagabenden im Sommer organisiert die Stadt Courseulles-sur-Mer auf dem Place du Marché kostenlose Konzerte, die für alle zugänglich sind.

Samstag, 29. Juli um 21.15 Uhr: die Gruppe Cocktail Passion (80er Jahre und Varieté).

Verpflegung vor Ort möglich.

Mise à jour le 2023-06-29 par Calvados Attractivité