Troc aux plantes à Concots Place du Marché Concots, 12 novembre 2023, Concots.

Concots,Lot

A partir de 9h30 : dépôt de vos boutures, plants, graines.

De 10h à 12h : venez troquer !

Organisé par l’association du foyer rural de Concots..

2023-11-12 09:30:00 fin : 2023-11-12 12:00:00. .

Place du Marché

Concots 46260 Lot Occitanie



From 9:30 am: deposit your cuttings, seedlings and seeds.

From 10am to 12pm: come and barter!

Organized by the Foyer Rural de Concots association.

A partir de las 9.30 h: deje sus esquejes, plantones y semillas.

De 10.00 a 12.00: ¡venga a hacer trueques!

Organizado por la asociación Foyer Rural de Concots.

Ab 9:30 Uhr: Abgabe Ihrer Stecklinge, Setzlinge und Samen.

Von 10h bis 12h: Kommen Sie zum Tauschen!

Organisiert von der Association du foyer rural de Concots.

Mise à jour le 2023-11-03 par OT Cahors – Vallée du Lot