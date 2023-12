Célestin et l’Orchestre d’Harmonie de Cluny Place du marché Cluny Catégories d’Évènement: Cluny

Saône-et-Loire Célestin et l’Orchestre d’Harmonie de Cluny Place du marché Cluny, 23 mars 2024, Cluny. Cluny Saône-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 20:30:00

fin : 2024-03-23 . Chanson & Orchestre Célestin, chanteur mêlant la poésie, l’introspection, l’ironie et l’engagement sera accompagné lors de ce concert unique par l’Orchestre d’Harmonie de Cluny. Les accompagnements ont été composés spécialement pour l’occasion par Didier Sarrien, en étroite collaboration avec Célestin (alias Sébastien Rambaud). Un concert sur mesure donc, à ne pas manquer ! EUR.

Place du marché Théâtre Les Arts

Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

