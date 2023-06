« In situ » – temps fort Play mobile Place du Marché Châtillon, 1 juillet 2023, Châtillon.

« In situ » – temps fort Play mobile Samedi 1 juillet, 18h00, 20h30 Place du Marché Réservation conseillée – certains spectacles étant en jauge limitée

Après de nombreux rendez-vous en salle à Châtillon et à Clamart, cette année et en d’autres saisons, retrouvez cette fois-ci le nouveau défi de la chorégraphe Jann Gallois : insuffler une onde d’allégresse dans l’espace public. Intercepter un moment dans notre quotidien, suspendre le temps et l’espace, nous rappeler ce qui vibre avant tout en chacun de nous : une joie de vivre.

Cette « pastille chorégraphique tout terrain » généreuse, spontanée et explosive – à la gestuelle contemporaine et aux racines hip hop et break – a pour but de donner une bouffée d’oxygène artistique à toutes celles et ceux qui auront la chance de passer en ce lieu à ce moment-là.

Place du Marché 4 rue Jean-Pierre Timbaud 92320 Châtillon Châtillon 92320 Hauts-de-Seine Île-de-France
billetterie@theatreachatillon.com
0155480690
https://billetterie.theatreachatillon.com/catalogue_spectacle?lng=1
https://www.theatreachatillon.com/accueil/focus-contenu/temps-fort-play-mobile

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T18:00:00+02:00 – 2023-07-01T18:30:00+02:00

2023-07-01T20:30:00+02:00 – 2023-07-01T21:00:00+02:00

