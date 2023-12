Cet évènement est passé Marché de Châteauneuf d’Ille-et-Vilaine Place du Marché Châteauneuf-d’Ille-et-Vilaine Catégories d’Évènement: Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine

Marché de Châteauneuf d'Ille-et-Vilaine Place du Marché Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine, 14 avril 2023, Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-04-14 15:30:00

fin : 2023-04-14 19:30:00 . Un concentré de produits locaux, un étal de trouvailles ! Circuits courts, vente directe, nous avons à cœur de vous présenter la fraîcheur de nos produits locaux. Flânez sur les marchés, à la recherche de trésors et de produits de qualité.

Chaque étal regorge de richesses à ne pas manquer ! Environ 5 exposants .

Place du Marché

Châteauneuf-d’Ille-et-Vilaine 35430 Ille-et-Vilaine Bretagne

