Marché de Champagne-sur-Seine Place du marché, 1 janvier 2023, Champagne-sur-Seine. Marché chaque jeudi et samedi matins, place du marché..

2023-01-01 à 09:30:00 ; fin : 2023-12-31 12:30:00. .

Market every Thursday and Saturday morning, market place. Mercado todos los jueves y sábados por la mañana en la plaza del mercado. Markt jeden Donnerstag- und Samstagmorgen auf dem Marktplatz. Mise à jour le 2021-10-20 par Communauté de Communes Moret Seine et Loing

