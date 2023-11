PRISMES : TABLE DE DEMELEMENT Place du Marché Carbon-Blanc Catégories d’Évènement: Carbon-Blanc

Gironde PRISMES : TABLE DE DEMELEMENT Place du Marché Carbon-Blanc, 23 novembre 2023, Carbon-Blanc. PRISMES : TABLE DE DEMELEMENT Jeudi 23 novembre, 08h00 Place du Marché Prismes : table de démêlement lors du marché > Jeudi 23 novembre de 8h à 13h – Place Mendès France Suite à la visite de repérage aux Jardins d’Ombeline avec l’animateur Yohan Azaïs, Anne repère un stock de laine. Il lui explique vouloir s’en débarrasser. Une fois récupérées à l’atelier, Anne commence à démêler les pelotes et décide d’en faire une mission de l’artiste municipale. Jeudi 12 octobre, le jour du marché, assise autour d’une table, elle a commencé à démêler avec l’aide de plusieurs personnes venues pour l’événement ou passant par là. Cette deuxième session sera l’occasion de continuer le démêlement et venir peut-être à bout de l’ouvrage ! En collaboration avec l’EHPAD Les Jardins d’Ombeline. Place du Marché Place Mendès france carbon-blanc Carbon-Blanc 33560 Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Catégories d'Évènement: Carbon-Blanc, Gironde
Lieu Place du Marché
Adresse Place Mendès france carbon-blanc
Ville Carbon-Blanc
Departement Gironde

