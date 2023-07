La Boutique Mobile « Le Vélo par TBM » Place du Marché Carbon-Blanc Catégories d’Évènement: Carbon-Blanc

Gironde La Boutique Mobile « Le Vélo par TBM » Place du Marché Carbon-Blanc, 27 juillet 2023, Carbon-Blanc. La Boutique Mobile « Le Vélo par TBM » Jeudi 27 juillet, 14h00 Place du Marché L’offre de vélo TBM évolue !

Depuis le 15 mai ; TBM propose 2 nouveaux services sur la Métropole grâce à l’offre VELO’C : La location longue durée pour les vélos à assistance électrique et vélos cargos à assistance électrique (12mois) Le prêt gratuit : vélo classique (10mois), vélo à assistance électrique (2mois) Vous souhaitez obtenir plus d’informations ?

> La Boutique Mobile Le Vélo par TBM sera présente le jeudi 27 juillet de 14h à 17h, place Mendès France.

Vous pouvez également vous rendre sur le site : Le Vélo par TBM Place du Marché Place Mendès france carbon-blanc

2023-07-27T14:00:00+02:00 – 2023-07-27T17:00:00+02:00

